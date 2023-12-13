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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Что случилось этой ночью: среда, 13 декабря

Новый пакет военной помощи Киеву от США, Минобороны Израиля обещает скорый разгром ХАМАС, Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в Газе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль закачивает морскую воду в туннели ХАМАС в секторе Газа. Затапливаются только туннели, где, по мнению израильтян, не удерживаются заложники.

- Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн. В пакет помощи войдут боеприпасы ракетных систем и комплексов ПВО.

- Сейм Польши хочет отложить голосование о доверии кабмину Туска из-за инцидента. Причиной стал поступок депутата Гжегожа Брауна, который загасил из огнетушителя выставленные в здании ханукальные свечи.

- Минобороны Израиля обещает скорый разгром ХАМАС в Газе. Он также заявил, что израильские военные ищут бункеры, командные пункты, центры связи и склады с оружием в процессе подготовки к операции.

- Задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера отпустили. Расследование по его делу продолжается.

- Байден считает, что Нетаньяху нужно сменить правительство, чтобы решить конфликт с палестинцами. Президент США уверен, что Израиль теряет международную поддержку, и стране нужно поменять правительство с целью найти долгосрочное решение проблемы.

- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в Газе. В тексте содержится призыв освободить всех заложников, а также соблюдать международное законодательство, особенно в отношении защиты гражданского населения.

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