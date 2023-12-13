Дефицит бюджета США вырос за два месяца финансового года на 13%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в ноябре составил $314,012 млрд, что на 26,3% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($248,535 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем оценивали его на уровне $290 млрд.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9% - до $274,83 млрд против $252,111 млрд годом ранее. Расходы увеличились на 17,6% и достигли $588,842 млрд по сравнению с $500,646 млрд, по данным Минфина.

Между тем за два месяца 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США повысилось на 13,1% - до $380,576 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 18,9%, составив $678,264 млрд.

Расходы выросли на 17,6% - до $1,059 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу были на $66,3 млрд больше показателя за октябрь-ноябрь прошлого года из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.