Инвесторы стали предупреждать правительства ряда стран о высоком уровне госдолга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Инвесторы предупреждают правительства различных стран о высоких уровнях государственного долга, отмечая, что предвыборные заявления о значительных заимствованиях рискуют спровоцировать негативную реакцию на рынке облигаций, пишет Financial Times.

Ожидается, что выпуск гособлигаций в США и Великобритании в 2024 году достигнет самого значительного объема в истории, за исключением начала пандемии COVID-19. Государства с развивающимися рынками также намерены увеличить размещения госбондов после того, как в 2023 году госдолг поднялся до рекордного уровня в 68,2% ВВП, по данным Института международных финансов (IIF).

Дефицит "вышел из-под контроля, и правда заключается в том, что не существует механизма, позволяющего взять его под контроль", полагает руководитель отдела инструментов с фиксированной доходностью Janus Henderson Джим Сиелински. Это будет вызывать серьезные опасения "в ближайшие 6-12 месяцев как нечто имеющее очень важное значение" для рынков, добавил он.

Минфин США в 2024 году выпустит госбумаги со сроком обращения от 2 до 30 лет на сумму около $4 трлн по сравнению с $3 трлн в 2023 году и $2,3 трлн в 2018 году, по оценке Apollo Global Management.

Чистый объем размещений составит $1,6 трлн за фингод, который завершится в сентябре, по расчетам RBC Capital Markets. Это станет вторым по величине показателем в истории. По прогнозам канадского банка, чистый выпуск облигаций в 2024-2025 годах превысит уровень эпохи пандемии.

Международный валютный фонд прогнозирует, что дефицит бюджета США будет находиться в диапазоне 6,5-8% ВВП в течение следующих четырех лет, что является существенным подъемом с менее чем 4% ВВП в 2022 году. При этом процентные выплаты увеличатся за этот период с ниже 3% ВВП до 4,5%.

В Великобритании, где в этом году ожидаются выборы, объем размещений также будет вторым по величине. Ожидается, что нетто-выпуск госбумаг будет примерно в три раза больше, чем в среднем за последнее десятилетие.

По оценке NatWest, десять крупнейших стран еврозоны выпустят в текущем году долговые обязательства на сумму около 1,2 трлн евро, что примерно соответствует уровню 2023 года. Но банк ожидает, что чистая эмиссия вырастет примерно на 18% - до 640 млрд евро.

Выборы и сохраняющаяся геополитическая напряженность в развивающихся странах "вызывают обеспокоенность по поводу увеличения государственных заимствований и финансовой дисциплины, включая Индию, ЮАР, Пакистан", предупреждают в IIF. "Если предстоящие выборы приведут к популистской политике, направленной на контроль социальной напряженности, результатом может стать еще больший объем госзаимствований и еще меньше бюджетных ограничений", - отмечают в институте. Резкий рост госрасходов во время этого глобального избирательного цикла "может еще больше увеличить процентное бремя для многих суверенных должников с и без того высокого уровня", говорится в сообщении IIF.