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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Посол РФ в США заявил, что новые санкции не изменят внешнеполитических приоритетов Москвы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ о том, как бы он мог прокомментировать итоги визита в США украинского президента Владимира Зеленского, отметил, что объявленные антироссийские санкции и новые поставки американской продукции военного назначения не способны повлиять на внешнеполитические приоритеты России.

"Американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта. Рестрикции и поставки ПВН не повлияют на внешнеполитические приоритеты России", - сказал Антонов, слова которого опубликованы в телеграм-канале российского дипломатического представительства.

Посол также добавил, что "поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось".

Анатолий Антонов США Украина
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