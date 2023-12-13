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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Ритейлер Inditex за три финквартала увеличил выручку на 15%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, увеличила выручку на 14,9% за три квартала 2024 финансового года, которые завершились в октябре, и улучшила прогноз рентабельности на фингод в целом.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка за три квартала составила 25,61 млрд евро.

В третьем финквартале выручка составила около 8,76 млрд евро. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал показатель на уровне 8,88 млрд евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в феврале-октябре выросла до 5,19 млрд евро с 4,18 млрд евро годом ранее. В третьем финквартале показатель составил 2,03 млрд евро против прогноза в 1,97 млрд евро.

Чистая прибыль за девять месяцев повысилась до 4,1 млрд евро с 3,1 млрд евро.

Валовая рентабельность по итогам текущего фингода будет примерно на 75 базисных пунктов выше, чем в прошлом, прогнозирует Inditex. Ранее ожидалось, что показатель останется на прежнем уровне.

Капитализация Inditex с начала года подскочила в полтора раза до 118,8 млрд евро, в то время как фондовый индекс IBEX 35 за этот период прибавил 23%.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque.

Inditex
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