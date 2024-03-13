Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Inditex в 2023 фингоду увеличила чистую прибыль почти на треть

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), крупнейший в мире ритейлер одежды, увеличила выручку на 10,4% в 2023 финансовом году, который завершился в январе 2024 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в минувшем фингоду составила 35,95 млрд евро.

Чистая прибыль повысилась до 5,38 млрд евро с 4,13 млрд евро годом ранее, прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) - до 8,81 млрд евро с 5,52 млрд евро.

В миреРитейлер Inditex за три финквартала увеличил выручку на 15%Читать подробнее

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне 5,35 млрд евро, EBIT - 6,78 млрд евро, выручку - 35,96 млрд евро.

Совет директоров Inditex будет рекомендовать повышение дивидендов за фингод на 28% - до 1,54 евро на акцию, включая бонусные дивиденды в 0,5 евро на акцию.

Капитализация компании за последний год подскочила на 40,8%, до 125,65 млрд евро, в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 13,4%.

Inditex управляет магазинами Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Ее основной акционер - испанский миллиардер Амансио Ортега.

Inditex
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Nord Stream подал в Британии иск к страховщикам за отказ возместить ущерб от взрывов

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Пожар произошел в производственном цехе в башкирском Салавате

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });