Inditex в 2023 фингоду увеличила чистую прибыль почти на треть

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), крупнейший в мире ритейлер одежды, увеличила выручку на 10,4% в 2023 финансовом году, который завершился в январе 2024 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в минувшем фингоду составила 35,95 млрд евро.

Чистая прибыль повысилась до 5,38 млрд евро с 4,13 млрд евро годом ранее, прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) - до 8,81 млрд евро с 5,52 млрд евро.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне 5,35 млрд евро, EBIT - 6,78 млрд евро, выручку - 35,96 млрд евро.

Совет директоров Inditex будет рекомендовать повышение дивидендов за фингод на 28% - до 1,54 евро на акцию, включая бонусные дивиденды в 0,5 евро на акцию.

Капитализация компании за последний год подскочила на 40,8%, до 125,65 млрд евро, в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 13,4%.

Inditex управляет магазинами Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Ее основной акционер - испанский миллиардер Амансио Ортега.