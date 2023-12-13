Саммит COP28 одобрил соглашение об отходе от ископаемого топлива к 2050 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Страны - участницы климатического саммита COP28 в среду одобрили без возражений итоговый документ, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами и предписывающий отказ от использования ископаемого топлива к 2050 году.

"Мы разработали надежный план действий, чтобы сохранить цель по ограничению роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Это сбалансированный план, направленный на сокращение выбросов", - сказал председатель COP28 султан Ахмед аль-Джабер.

Согласно плану, странам следует "отказаться от использования ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным путем и активизировать усилия в это десятилетие, чтобы достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году".

Новый проект, однако, не содержит пункты об обязательствах по поэтапному отказу от использования ископаемого топлива, к принятию которых призывали многие страны, общественные организации и ученые, отмечают западные СМИ.

Проект подвергся критике за то, что он оставляет множество возможностей для поиска обходных путей, которые могут позволить странам продолжать расширять использование ископаемого топлива. В частности, документ не запрещает использование переходных видов топлива, к которым относится и природный газ, применение которого также загрязняет окружающую среду.

Тем не менее, член Еврокомиссии по борьбе с изменением климата Вопке Хукстра заявил, что "впервые за 30 лет мы можем увидеть начало конца использования ископаемого топлива".

"Это очень значительный шаг на пути к достижению цели ограничения роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию", - добавил Хукстра.

В среду также были представлены некоторые другие документы, касающиеся вопросов финансирования, необходимого для помощи бедным странам в адаптации к глобальному потеплению и борьбе с загрязнением окружающей среды. По данным агентства Associated Press, многие финансовые вопросы будут решены в течение следующих двух лет на конференциях по климату в Азербайджане и Бразилии.

Предыдущий план по отказу от ископаемого топлива ОАЭ представили 11 декабря, но многие страны раскритиковали проект за недостаточную решительность.

Хукстра заявил, что предложений, изложенных в проекте ОАЭ, "явно недостаточно" и формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива необходимо сделать "более сильными".

Ожидалось, что саммит COP28 завершится во вторник, однако из-за того, что странам не удалось прийти к консенсусу, переговоры продолжились до утра среды.

Ранее сообщалось, что текущий год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.