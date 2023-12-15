В России назвали своим достижением на COP28 признание газа "переходным топливом"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона считает сбалансированным итоговый документ Конференции ООН по изменению климата (COP28, КС-28), названный "Консенсусом ОАЭ", сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

"COP28 для нас считаем положительным, основной нашей задачей было не допустить (фиксации в документах - ИФ) отказа от ископаемого топлива и четко прописать и лесные проекты, и атом, в итоговых документах. Мы этого достигли и, как следствие, довольны тем документом, с которым мы согласились", - сказал он.

Замминистра отметил важность официального признания газа в качестве "переходного" топлива: "Важное достижение России на КС-28 - признание роли переходного топлива - газа - для снижения выбросов при обеспечении энергетической безопасности. Такого рода положения впервые включены в решения. Считаем, что это даст нам позитивный сдвиг от погони за амбициозными целями к реалистичному исполнению обязательств. Это важное и справедливое решение для развивающихся стран, не имеющих доступа к дорогим безуглеродным технологиям".

Такое положение закреплено в 29 пункте финального документа COP28: "(Участники Парижского соглашения) признают, что переходные виды топлива могут играть определенную роль в содействии энергопереходу при обеспечении энергетической безопасности".

Торосов подчеркнул, что страны коллективного Запада "продавливали жесткие формулировки", настаивая на полном отказе от ископаемого топлива.

"Российской стороне удалось отстоять справедливую формулировку, на наш взгляд, и в итоге в решении была зафиксирована комфортная формулировка для нас о переходе от ископаемого топлива", - добавил он.

Среди прочих важных для России аспектов, зафиксированных в итоговом документе COP28, замминистра отметил признание важности атомной генерации, водорода и технологий улавливания и хранения углерода (CCS): "Считаем это официальным закреплением принципа технической нейтральности на площадке Парижского соглашения".