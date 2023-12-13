Глава МИД Армении заявил об углублении отношений Еревана и ЕС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Армения углубляет свои отношения с Евросоюзом, ЕС поддерживает демократические реформы в стране, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Армения и ЕС ищут также пути для обеспечения экономической диверсификации для армянской экономики", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Ереване в среду.

По словам Мирзояна, есть "очень конкретно обсуждаемые программы и направления".

"Пока не буду детализировать, поскольку эти обсуждения находятся в процессе, но надеюсь, что они завершатся успешно", - сказал глава армянского МИД.

Цахкна со своей стороны отметил, что "поддерживает углубление демократии в Армении".

"Речь идет не только о стабильности, но и важно объяснить народу Армении, что есть пути выхода, есть возможности для лучшей жизни. Важно следовать законам демократии. Мы готовы вас поддерживать. Мы также работаем над либерализацией визового режима", - отметил он.

Глава МИД Эстонии также заявил, что посыл ЕС заключается в том, что "мы продолжим процессы расширения в этом регионе".

"Поэтому мы здесь", - сказал Цахкна.