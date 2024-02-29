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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Мы готовы, однозначно", - сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Армения углубить отношения с Евросоюзом, стать кандидатом на членство в ЕС.

По его словам, Армения будет двигаться по тому направлению, "которое обеспечит нам максимальную безопасность".

"Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой", - заявил Симонян.

Армения ЕС Ален Симонян
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