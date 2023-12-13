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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Папа римский заявил, что не собирается уходить на покой

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск в интервью мексиканскому телеканалу N+ заявил, чтоне планирует уходить на покой и хочет быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в ватиканских гротах, как его предшественники.

"Я всегда обещал это Богородице, и место уже подготовлено, что я хочу, чтобы меня похоронили в Санта-Мария-Маджоре", - подчеркнул 86-летний понтифик.

Франциск тподчеркнул, что, несмотря на ряд проблем со здоровьем, с которыми он столкнулся в текущем году, он не рассматривает возможность ухода на покой.

Кроме того, в среду папа римский на традиционной аудиенции в Ватикане вновь призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и возобновлению переговоров, а также к освобождению заложников, остающихся в плену радикальной группировки ХАМАС.

"Я призываю все стороны возобновить переговоры и прошу всех взять на себя обязательства по обеспечению того, чтобы гуманитарная помощь достигла жителей сектора Газа", - заявил понтифик.

Он также призвал верующих в предрождественские дни молиться о "мире для людей, страдающих от войны, особенно для жителей Израиля, Палестины и Украины".

Понтифик в среду коснулся и проблемы современных технологий. В обращении к членам Христианской ассоциации итальянских рабочих, также опубликованном Ватиканом, папа Франциск предупредил, что искусственный интеллект и робототехника "угрожают заменить человека" в трудовой сфере.

Кроме того, он посетовал на "вызывающую все более сильную тревогу проблему отсутствия безопасности на работе, ставшего результатом лихорадочной гонки за увеличение производства любой ценой".

17 декабря папа римский Франциск отметит свой 87 день рождения. В последние месяцы сообщалось о его проблемах со здоровьем.

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