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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Папа римский призвал католиков отпраздновать Рождество без излишеств

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в преддверии католического рождества посоветовал верующим воздержаться от излишеств и напомнил о вооруженных конфликтах, продолжающихся по всему миру.

"Мы помним о наших братьях, которые страдают от последствий боевых действий. Наши мысли - в Палестине, в Израиле, на Украине. Мы также помним о тех, кто страдает от нищеты, голода, рабства", - приводит слова понтифика портал Vatican News.

Говоря о предстоящих рождественских праздниках, Франциск посоветовал католикам не слишком усердствовать с тратами.

"Не нужно путать праздник с вещизмом! Христиане могут провести праздник просто, без чрезмерных трат, - сказал папа римский. - Нужно поделиться с теми, кому не хватает чего-то для праздника. С теми, кому не хватает общения".

Праздничная атмосфера в мире

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Лиссабон, ПортугалияСидней, АвстралияВаршава, ПольшаГонконгЧикаго, СШАГуббио, ИталияСочиТокио, ЯпонияЛечче, ИталияМоскваЛондон, ВеликобританияДебрецен, Венгрия
Лиссабон, Португалия
папа римский Франциск Рождество
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