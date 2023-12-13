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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС перенесли на сутки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Отстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее субботы по московскому времени перед его предстоящим приводнением в Атлантике. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально отстыковка "грузовика" от МКС должна была состояться днем ранее, однако из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды она перенесена на сутки.

Если позволит погода в районе приводнения, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в пятницу в 17:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:05 по Москве).

Корабль находится в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом более 2,3 тонны.

Cargo Dragon МКС NASA НАСА
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