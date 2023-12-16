НАСА вновь перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Отстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) запланирована на понедельник в 17:05 по времени Восточного побережья США перед его предстоящим приводнением в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Первоначально отстыковка "грузовика" от МКС должна была состояться четырьмя днями ранее, однако из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды она переносится в четвертый раз.

Если позволит погода в районе приводнения, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в понедельник в 17:05 по времени Восточного побережья США (во вторник в 01:05 по Москве).

Корабль находится в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом более 2,3 тонны.