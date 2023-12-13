Песков сообщил, что Россия сохраняет диалог с Палестиной и Израилем

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия посильно оказывает гуманитарную помощь палестинцам и продолжает контакты со сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия посильно принимает участие в оказании гуманитарной помощи. Целый ряд партий гуманитарных грузов был отправлен по линии МЧС", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы продолжаем усилия по обеспечению выхода из Газы наших сограждан, которые еще там остаются. Для этого мы продолжаем контакты со всеми сторонами конфликта", - добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в секторе Газа "беспрецедентная гуманитарная катастрофа". "Два миллиона триста тысяч человек находятся в нечеловеческих условиях", - подчеркнул Песков.

"Всем придется что-то с этим делать. Вопросов очень много", - сказал Песков.

По его мнению, попытки, в том числе со стороны США, "монополизировать процесс урегулирования" привели к обострению кризиса на Ближнем Востоке.

"Каким будет решение? Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство. Они должны получить свое государство, так как это было решено Советом Безопасности (ООН - ИФ). Без этого урегулирования быть не может. До того, как это произойдет, всем предстоит задуматься, как решить гуманитарную катастрофу в Газе", - резюмировал Песков.