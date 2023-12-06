В Кремле заявили, что ситуация в сфере палестино-израильского конфликта усугубляется

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Прекращение паузы в палестино-израильском конфликте ведет к усугублению гуманитарной катастрофы в Секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведет к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в Секторе Газа", - сказал он журналистам по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, где среди прочего обсуждался палестино-израильский конфликт.