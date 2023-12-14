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Финская VR Group выкупила поезда Allegro, принадлежащие СП РЖД и VR

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Финский железнодорожный оператор VR Group выкупил поезда Allegro, принадлежавшие совместному предприятию VR и РЖД, сообщила финская компания.

"14 декабря VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога", - говорится в сообщении.

VR реализовала право залога, согласно которому четыре поезда Sm6, ходившие в РФ под брендом Allegro, перейдут в собственность компании.

Совместное предприятие VR Group и РЖД - Oy Karelian Trains Ltd - было создано для перевозок на маршруте Санкт-Петербург - Хельсинки скоростными поездами Allegro.

Как сообщалось, с 28 марта 2022 года VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

VR Group Allegro РЖД Финляндия
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