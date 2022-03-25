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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское ж/д-сообщение с РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro прекращается с понедельника, сообщил финский оператор VR Group.

1 марта финский государственный железнодорожный концерн VR Group сообщил, что прекращает сотрудничество с ОАО "РЖД" на фоне украинского конфликта до особого распоряжения. Отмечалось, что по требованию властей пассажирские перевозки на поезде Allegro пока будут продолжаться, чтобы VR Group могла обеспечить возвращение финнов домой из России.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для самолетов из России, Россия ответила зеркально.

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