В Дании задержали несколько подозреваемых в подготовке террористической атаки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Датская полиция в четверг задержала несколько человек, которые подозреваются в подготовке к проведению террористических атак, сообщает Associated Press.

Задержания прошли по всей стране в рамках рано утром. Других деталей полиция не приводит.

Ожидается, что позже в четверг состоится совместная пресс-конференция полиции Копенгагена и внутренней разведки страны.

Сейчас в Дании объявлен четвертый - предпоследний - уровень террористической угрозы.