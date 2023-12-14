В Дании задержали несколько подозреваемых в подготовке террористической атаки
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Датская полиция в четверг задержала несколько человек, которые подозреваются в подготовке к проведению террористических атак, сообщает Associated Press.
Задержания прошли по всей стране в рамках рано утром. Других деталей полиция не приводит.
Ожидается, что позже в четверг состоится совместная пресс-конференция полиции Копенгагена и внутренней разведки страны.
Сейчас в Дании объявлен четвертый - предпоследний - уровень террористической угрозы.