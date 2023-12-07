В Дании запретили сжигать Коран и Библию

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Дании в четверг одобрил закон, который запрещает осквернять, в том числе сжигать, любые "религиозные тексты" в общественных местах, сообщает Associated Press.

Речь идет, в частности о Коране и Библии.

Документ утвердили в ходе третьего чтения. "За" проголосовали 94 из 179 парламентариев. Дебаты перед голосованием продолжались около четырех часов.

Согласно документу, нарушение закона будет караться штрафом или тюремным заключением сроком до двух лет.

Летом в Дании прошли многочисленные акции при участии ультраправых националистов, которые прилюдно сжигали Коран – священную для мусульман книгу.