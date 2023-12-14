Баку вскоре отправит Еревану свой ответ на предложения по мирному договору

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку в ближайшее время передаст Еревану ответ на комментарии армянской стороны по проекту мирного договора.

"Мнение азербайджанской стороны в ответ на последние предложения - комментарии армянской стороны по мирному договору в настоящее время формируется, ответ будет дан в ближайшее время", - сказал Байрамов в четверг в Баку на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава МИД Азербайджана также добавил, что считает реальным нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

"Для нормализации азербайджано-армянских отношений создана историческая возможность. Азербайджан и Турция считают, что между странами-соседями должен быть мир и нормальные отношения. Мы ждем, что и Армения будет придерживаться аналогичной позиции. В этом случае имеются очень реальные возможности для достижения положительного результата", - подчеркнул Байрамов.