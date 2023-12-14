В парламенте Болгарии сорвали слушания о демонтаже памятника советским солдатам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты от болгарских партий "Возрождение", "Есть такой народ" и "Болгарской социалистической партии" в четверг сорвали заседание парламента, на котором должны были пройти слушания по вопросу о демонтаже памятника советским воинам-освободителям в Софии.

По данным болгарского радио и телевидения, депутаты заблокировали трибуну, не дав никому возможности высказаться. На этом заседании, в частности, планировал выступить министр культуры Болгарии Крастю Крастев.

В связи с этой акцией спикер парламента Росен Желязков принял решение отложить заседание до пятницы: "Нормальную работу и порядок в зале восстановить невозможно, поэтому заседание прекращается. Следующее заседание состоится в соответствии с правилами завтра в 09:00 (10:00 по Москве)".

Комментируя акцию, лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов сказал: "Происходит профанация нашей истории. Никогда более мы не позволим, чтобы в стране властвовали анархия и тоталитаризм".

По мнению социалистов, "демонтаж памятника незаконен, в связи с чем правительство теперь должно подать в отставку".

Кроме того, группа представителей Болгарской социалистической партии, сорвав с петель входную дверь, ворвались в здание Областной администрации Софии. Они потребовали, чтобы власти и столицы страны, и столичной области предоставили им все документы, касающиеся демонтажа памятника. При этом социалисты заявили, что никого не пустят в здание до тех пор, пока эти документы им не выдадут.

Президент Болгарии Румен Радев также подверг критике демонтаж памятника: "Варварское разрушение памятников - это не только попытка стереть страницы истории, это усугубляет и конфликты в обществе".

Болгарские власти во вторник начали демонтаж монумента в честь советских воинов-освободителей в центре Софии.

Официальной причиной демонтажа памятника назвали плохое состояние скульптур из бронзы. Согласно экспертному заключению, они представляют собой угрозу безопасности: из-за коррозионных трещин возможно обрушение монумента.

По словам областного управляющего Софии Вяры Тодевой, все элементы инсталляции сохранят для реставрации, а после нее их передадут в Музей социалистического искусства.

Памятник советским воинам-освободителям в Софии был установлен в 1954 году. Инициативы по его демонтажу набрали силу после начала российской военной операции на Украине.