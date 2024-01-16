Госдума призвала Болгарию не сносить памятник "Алеше"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли заявление в защиту памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве.

В заявлении депутаты выражают "крайнее возмущение" в связи с предложением членов муниципального совета Пловдива от партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) до конца 2024 года демонтировать этот памятник.

"Призываем членов муниципального совета Пловдива не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников и других объектов материальной и духовной культуры в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Болгарии о сотрудничестве в области культуры, образования и науки", - говорится в документе.

Депутаты уверены, что "жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом, как это уже было ранее, возвысят свои голоса в защиту памятника "Алеша", отстоят его и сохранят священную для братских народов России и Болгарии память о подвигах героев Великой Победы над фашизмом".

Парламентарии напомнили, что прообразом памятника "Алеша", возведенного по инициативе болгарского народа, стал красноармеец Алексей Иванович Скурлатов, кавалер двух орденов Красной Звезды, уроженец Алтая, участвовавший в 1944 году в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом; в августе 1982 года Скурлатову присвоили звание почетного гражданина Пловдива.

В декабре 2023 года в Софии демонтировали памятник Советской армии, установленный в 1954 году. Его судьба долгое время была предметом споров в общественном пространстве Болгарии, и в итоге власти приняли решение перенести его в Музей социалистического искусства.

После этого аналогичные дискуссии возобновились о судьбе аналогичного памятника в Пловдиве. В январе муниципальные советники от партии "Демократы за сильную Болгарию" предложили парламенту провести реконструкцию пространства вокруг "Алеши", а сам памятник - перевезти в музей.

"Алеша" - 11,5-метровый памятник советскому солдату-освободителю, установленный в 1954 году в Пловдиве на холме Бунарджик ("Холм Освободителей"). Скульптура водружена на 6-метровый постамент. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из ста ступеней. Памятник можно увидеть практически из любой точки Пловдива.