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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

Столтенберг назвал новую базу ПРО США в Польше важной для трансатлантической безопасности

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Предстоящий ввод в строй американской базы ПРО в Польше станет важным шагом в укреплении трансатлантической безопасности, заявил через пресс-службу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

База ПРО США будет введена в эксплуатацию 15 декабря в польском местечке Редзиково, расположенной в 165 км от границы России. На базе развернуты системы ПРО наземного базирования Aegis. До мая 2024 года они будут находиться в составе военно-морских сил США, а затем их передадут под командование и управление НАТО.

Открытие базы в Польше, по словам Столтенберга, "усилит возможность союзников обеспечивать защиту от угроз баллистических ракет, исходящих в частности, из региона Ближнего Востока".

С вводом в эксплуатацию в Польше базы ПРО в Европе будут два таких объекта. Еще в 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Базы в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

Москва неоднократно заявляла, что расценивает развертывание американских комплексов ПРО в Европе не как оборонительную систему, а как часть ядерного потенциала США, угрожающего безопасности России. По мнению российской стороны, размещаемые на базах ПРО в Румынии и Польше универсальные пусковые установки могут использоваться для пусков не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. При этом Москва предупреждала, что будет вынуждена принимать ответные меры из-за развертывания таких систем вблизи ее границ.

Йенс Столтенберг НАТО США Польша Румыния Испания Редзиково
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