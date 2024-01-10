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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Польский институт отметил расширение военного присутствия США в стране

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский воинский контингент в Польше, который на начало 2024 года превышает 10 тысяч человек, будет наращиваться, сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Министерстве национальной обороны Польши.

"В Польше постоянно дислоцируются бронетанковые войска и артиллерия, летчики, специалисты по логистике и даже моряки - более 10 тысяч человек американских солдат", - говорится в сообщении.

"Американцы имеют более крупные контингенты лишь в нескольких странах мира: Японии, Южной Корее, Германии. Примерно такое же количество солдат служит на катарской авиабазе Эль-Удейд - крупнейшей на Ближнем Востоке. Эти данные свидетельствуют, что для США Польша стала одной из самых важных точек на карте мира", - считают в WIW.

"В последние годы присутствие американских войск в Польше постоянно увеличивается, - сказано в пресс-релизе. - Сегодня они составляют одну из опор региональной системы безопасности. И, наверное, трудно представить эту часть континента без них".

Польша США Германия WIW Минобороны
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