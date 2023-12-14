Великобритания ввела санкции против 8 иранских физлиц и структур за поддержку ХАМАС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в четверг ввела санкции в отношении восьми физлиц и структур из Ирана, в том числе против лидеров спецподразделения "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые связаны с палестинским движением ХАМАС.

"В координации с США Великобритания объявила о первых включениях в санкционный список в рамках нового режима, санкции затрагивают тех, кто оказывает поддержку ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", - говорится в пресс-релизе британского МИД.

В частности, под санкции попали командующий спецподразделением "аль-Кудс" КСИР бригадный генерал Эсмаил Каани, а также глава палестинского подразделения "аль-Кудс" Мохаммед Саид Изади. Санкции ввели и против самого подразделения.

"Те, против которых Великобритания сегодня ввела санкции, подпали под меры за участие во враждебной деятельности вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном, в том числе за действия, представляющие угрозу Израилю, или за намерение вызвать дестабилизацию в Израиле", - отмечается в документе.

В МИД уточнили, что к настоящему моменту Лондон ввел санкции в отношении 350 иранских физических и юридических лиц в ответ "на нарушения прав человека со стороны Тегерана, а также на пагубное влияние на международном уровне".