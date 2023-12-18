Глава Пентагона призвал Иран к деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - США не хотят войны с Ираном и призывают власти страны принять меры для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве.

"Естественно, США не хотят войны, и мы срочно призываем Иран принять меры для деэскалации", - сказал Остин.

Шеф Пентагона считает, что, в то время, когда США работают над тем, чтобы этот конфликт не вышел за границы сектора Газа, Иран способствует росту напряженности, поддерживая различные военизированные группировки в регионе.

"Атаки проиранских группировок ставят под угрозу граждан региона и ведут к риску более широкого конфликта", - предупредил Остин.