Поиск
ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 18:09

Intel представила новые чипы для ПК, поддерживающих ИИ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Intel Corp. представила новые чипы для персональных компьютеров, предназначенные для поддержки решений в сфере искусственного интеллекта.

Новый мобильный процессор Core Ultra облегчит использование ИИ-приложений на персональных компьютерах, говорится в пресс-релизе Intel.

"Вне зависимости от того, работаете вы, учитесь, ведете трансляцию или играете, вашему ПК необходимо больше производительности и заряда аккумулятора, чтобы использовать все ИИ-возможности, которые предоставляют операционные системы и приложения", - отмечают в компании.

Чипы Core Ultra будут использованы в "первых мировых компьютерах для ИИ-решений", в том числе от HP Inc. и Dell Technologies Inc.

Новые чипы компания называет "крупнейшим изменением архитектуры за 40 лет".

Intel в четверг также представила новый серверный процессор пятого поколения Xeon.

Акции компании прибавляют 4,4% в ходе торгов. С начала текущего года их стоимость выросла на 76%.

Intel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

Цены на нефть прибавляют более 3%, Brent торгуется у $76,7 за баррель

Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

В парламенте Болгарии сорвали слушания о демонтаже памятника советским солдатам

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Климатический блокбастер-28. Обобщение

Климатический блокбастер-28. Обобщение

Финляндия откроет для войск США 15 районов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан отверг предложение Армении об отводе войск от границы

Азербайджан отверг предложение Армении об отводе войск от границы
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин надеется, что с США удастся договориться об обмене заключенными

В Латвии наказание за шпионаж ужесточили вплоть до пожизненного заключения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });