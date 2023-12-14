Intel представила новые чипы для ПК, поддерживающих ИИ
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Intel Corp. представила новые чипы для персональных компьютеров, предназначенные для поддержки решений в сфере искусственного интеллекта.
Новый мобильный процессор Core Ultra облегчит использование ИИ-приложений на персональных компьютерах, говорится в пресс-релизе Intel.
"Вне зависимости от того, работаете вы, учитесь, ведете трансляцию или играете, вашему ПК необходимо больше производительности и заряда аккумулятора, чтобы использовать все ИИ-возможности, которые предоставляют операционные системы и приложения", - отмечают в компании.
Чипы Core Ultra будут использованы в "первых мировых компьютерах для ИИ-решений", в том числе от HP Inc. и Dell Technologies Inc.
Новые чипы компания называет "крупнейшим изменением архитектуры за 40 лет".
Intel в четверг также представила новый серверный процессор пятого поколения Xeon.
Акции компании прибавляют 4,4% в ходе торгов. С начала текущего года их стоимость выросла на 76%.