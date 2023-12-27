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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Canalys ожидает роста мирового рынка ПК на 8% в 2024 г. на фоне интеграции с ИИ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мировой рынок персональных компьютеров увеличится на 8% в следующем году благодаря интеграции технологий искусственного интеллекта в новые устройства, прогнозирует исследовательская фирма Canalys.

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Аналитики компании отмечают, что пользователи также начнут обновлять свои устройства, приобретенные во время пандемии коронавируса.

Кроме того, продажи подстегнет скорое прекращение поддержки операционной системы Windows 10. Microsoft прекратит поддерживать эту ОС в октябре 2025 года, однако многие корпоративные клиенты начнут переход на новые устройства уже в следующем году, цитирует сообщение Canalys сайт CNBC.

Другая аналитическая компания, IDC, ожидает роста продаж ПК в 2024 году на 3,4%. Эксперты компании оценили продажи в третьем квартале 2023 года в 68,5 млн единиц, на 7,2% меньше, чем за тот же период 2022 года.

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