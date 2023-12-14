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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Литовский завод холодильников Snaige до 12 января остановит производство

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Литовская Snaige, единственный производитель холодильного оборудования в странах Балтии, почти на месяц остановит производство в связи с сокращением заказов.

Как объявила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq, производство приостанавливается с 18 декабря до 12 января 2024 года. "Учитывая сокращение объема заказов в зимний сезон, компания приняла решение объявить простой", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что режим работы ее складов не изменится, а продукция будет поступать покупателям в запланированные сроки.

В компании работает 308 сотрудников.

Как сообщалось ранее, крупнейший кредитор Snaige – EDS Invest 3 – купил за 500 тыс. евро 91,1% акций компании. Продавцом контрольного пакета акций Snaige выступила кипрская Sekenora Holdings.

EDS Invest 3, контролируемая литовской компанией по управлению долгами Easy Debt Service (EDS), планировала направить миноритариям завода предложение о выкупе их акций. Руководитель Easy Debt Service Раса Буткувене сообщала, что цель выкупа – избежать возможных сбоев в процессе неплатежеспособности Snaige. Она не раскрыла, каким будет будущее Snaige, если EDS Invest 3 консолидирует 100% акций предприятия.

Ранее сообщалось, что Snaige задолжала кредиторам EDS Invest и EDS Invest 3 около 9 млн евро, а их требования обеспечены ипотекой и залогом имущества должника.

Snaige с 2011 года входила в состав российской ГК "Полаир". Вместе с тем, в 2022 году литовский производитель заявил, что не имеет отношения к "Полаиру". Российская группа на своем сайте в качестве производственной площадки упоминает только завод, расположенный в РФ (в Марий Эл).

В 2022 году Snaige получила 5,212 млн евро чистого убытка – в 2,6 раза больше, чем в 2021 году, оборот уменьшился в 1,5 раза, до 21 млн евро.

Литва Snaige
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