США настаивают на снижении интенсивности операции Израиля в Газе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - США настаивают на том, чтобы Израиль снизил интенсивность войны с группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена дала понять Израилю, что хочет перехода военной операции против ХАМАС к фазе меньшей интенсивности в течение нескольких недель.

Отмечается, что, по мнению Соединенных Штатов, новый этап сведет к минимуму число жертв среди гражданских в Газе, которые вызвали международный резонанс.

Телеканал напоминает, что в четверг советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.

Салливан в ходе встречи поднял "трудные вопросы" об израильском наступлении, включая усилия по более оперативному и точному нанесению ударов армией обороны Израиля. Он также заявил о необходимости перехода к новой фазе конфликта.

По словам, представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби Нетаньяху "говорил о возможном переходе от того, что мы бы назвали операциями высокой интенсивности, которые, как мы видим, они проводят сейчас, к операциям более низкой интенсивности".

Тем временем Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Штаты собрали разведданные и сформулировали подробные оценки, касающиеся военных передвижений и тактики как Израиля, так и ХАМАС с начала войны.

По данным собеседников издания, это включает данные о нападениях обеих сторон, оружии, которое они используют и потенциальном числе убитых в их рядах.

Источники также заявили, что данной информацией делились с членами Конгресса США на нескольких брифингах, в том числе с членами комитетов по разведке.