Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

США настаивают на снижении интенсивности операции Израиля в Газе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - США настаивают на том, чтобы Израиль снизил интенсивность войны с группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена дала понять Израилю, что хочет перехода военной операции против ХАМАС к фазе меньшей интенсивности в течение нескольких недель.

Отмечается, что, по мнению Соединенных Штатов, новый этап сведет к минимуму число жертв среди гражданских в Газе, которые вызвали международный резонанс.

Телеканал напоминает, что в четверг советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.

Салливан в ходе встречи поднял "трудные вопросы" об израильском наступлении, включая усилия по более оперативному и точному нанесению ударов армией обороны Израиля. Он также заявил о необходимости перехода к новой фазе конфликта.

По словам, представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби Нетаньяху "говорил о возможном переходе от того, что мы бы назвали операциями высокой интенсивности, которые, как мы видим, они проводят сейчас, к операциям более низкой интенсивности".

Тем временем Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Штаты собрали разведданные и сформулировали подробные оценки, касающиеся военных передвижений и тактики как Израиля, так и ХАМАС с начала войны.

По данным собеседников издания, это включает данные о нападениях обеих сторон, оружии, которое они используют и потенциальном числе убитых в их рядах.

Источники также заявили, что данной информацией делились с членами Конгресса США на нескольких брифингах, в том числе с членами комитетов по разведке.

США Белый дом Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саммит ЕС подтвердил продолжение всеобъемлющей поддержки Киева

Белый дом призывал конгрессменов не уходить на каникулы без решения о помощи Украине

Белый дом призывал конгрессменов не уходить на каникулы без решения о помощи Украине

Британия вводит новые ограничения на поставки РФ товаров двойного назначения

ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз

ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз

Финляндия закрывает границу с РФ с 15 декабря по 14 января

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

Цены на нефть прибавляют более 3%, Brent торгуется у $76,7 за баррель

Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

В парламенте Болгарии сорвали слушания о демонтаже памятника советским солдатам

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });