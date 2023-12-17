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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Глава МИД Франции призвала своего израильского коллегу к немедленному перемирию в Газе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Франция "в высшей степени" обеспокоена ситуацией в Газе и призывает к "новому немедленному и прочному перемирию", заявила глава французского МИД Катрин Колонна в Тель-Авиве, сообщает в воскресенье Le Figaro.

"Слишком много гражданских лиц погибает", - сказала министр иностранных дел Франции после переговоров со своим израильским коллегой Эли Коэном.

Со своей стороны, глава МИД Израиля настаивал на позиции израильского правительства, согласно которой призыв к прекращению огня является ошибкой и "подарком ХАМАС".

Издание отмечает, что Колонна в воскресенье также посетит Западный берег реки Иордан.

Накануне МИД Франции осудил израильскую бомбардировку сектора Газа, в результате которой в Рафахе погиб сотрудник МИД Франции, и потребовал от Израиля прояснения ситуации "в кратчайшие сроки".

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 17 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Франция Катрин Колонна
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