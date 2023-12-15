Палата представителей США не рассмотрит разрабатываемый сенатом документ о помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что его коллеги-конгрессмены не намерены обсуждать документ по дополнительному финансированию, включая помощь Украине и Израилю, а также усиление охраны южной границы, который сенат подготовит во время рождественских каникул.

"Хотя эта работа должна продолжаться, палата представителей не будет ждать, пока получит и обсудит продукт, подготовленный в спешке", - написал он в соцсети Х.

Джонсон отметил, что по какой-то причине администрация Байдена "ждала до этой недели, чтобы начать переговоры с конгрессом по пограничному вопросу", хотя он убеждал Белый дом и сенат заняться проблемой американо-мексиканской границы с тех пор, как стал спикером в конце октября.

Как сообщили ранее западные СМИ, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что работа сенаторов над документом по дополнительному финансированию "нужд национальной безопасности" будет продолжена и во время рождественских каникул.

Палата представителей намерена отдыхать с 15 декабря по 9 января.