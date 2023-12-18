Пентагон сообщил конгрессу, что его средства на помощь Украине закончатся 30 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пентагон проинформировал американский конгресс, что финансовые средства на военную помощь Украине будут исчерпаны 30 декабря, если законодатели не одобрят новое финансирование, передает в понедельник агентство Bloomberg.

"Министерство обороны тратит последние $1,07 млрд на закупку новых вооружений и техники, которые заменят те, что были изъяты из запасов и направлены на Украину", - сообщает агентство со ссылкой на заместителя министра обороны США по финансовым вопросам Майкла Маккорда.

По данным агентства, соответствующее письмо Маккорд направил 15 декабря в комитеты сената и палаты представителей США по ассигнованиям и по делам вооруженных сил.

"Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное нам финансирование для помощи в области безопасности для Украины", - отмечается в его письме.

С текстом письма ознакомилось агентство. Bloomberg отмечает, что это первый раз, когда Пентагон называет точную дату в этом вопросе.

Со своей стороны, представитель Совета Национальной безопасности США Джон Кирби пояснил, что до конца года администрация США объявит о еще одном транше военной помощи Украине, после чего средств на это не останется.

"После этого объявления у нас не останется возможностей для восполнения арсеналов (в обмен на выделяемое Украине вооружение - ИФ"), - приводит слова Кирби издание The Hill.

Администрация США в последние месяцы добивается от Конгресса выделения дополнительных средств на финансирование помощи Украине. Однако пока что конгрессмены не могут прийти к консенсусу по этому вопросу.