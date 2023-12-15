Лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению финпомощи Украине в начале 2024 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза не смогли в ночь на пятницу добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине и вернутся к обсуждению вопроса в начале будущего года, заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы подготовим саммит, который состоится в начале следующего года", - сказал Мишель.

Он добавил, что на нем речь вновь пойдет о пересмотре бюджета ЕС, который предусматривает выделение пакета помощи Украине в 50 млрд евро в течение ближайших лет. Мишель подтвердил, что основное препятствие для одобрения новой версии бюджета - позиция Венгрии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил в сети Х, что заблокировал на саммите выделение средств для Киева.

"Мы вернемся к этому вопросу на саммите в начале следующего года, после необходимой подготовки", - написал он.

Издание Politico пишет со ссылкой на источники, что на проходящем в Брюсселе саммите ЕС Венгрия дала понять, что сейчас не изменит свою позицию по финпомощи Украине, поэтому обсуждение этого вопроса перенесли на начало 2024 года.