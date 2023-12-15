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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Премьер Нидерландов убежден, что ЕС в начале будущего года одобрит помощь Киеву

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что руководители стран ЕС в начале следующего года имеют хорошие шансы решить вопрос с выделением 50 млрд евро для помощи Украине.

"Мы провели интенсивное обсуждение и пришли к выводу, что лучше рассмотреть этот вопрос позже", - сказал он журналистам.

"Я убежден, что в следующем году мы добьемся успеха", - добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС решили перенести обсуждение финпомощи Украине на начало 2024 года. Для этого планируется организовать новый саммит.

Нидерланды Марк Рютте ЕС Украина
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