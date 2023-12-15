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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Средиземное море вошел второй с начала недели ракетный эсминец ВМС США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

Это уже второй американский эсминец, который заходит в Средиземное море на текущей неделе. Отмечается, что он будет "проводить операции в зоне ответственности флота".

Как сообщал 6-й оперативный флот, 11 декабря в Средиземное море прибыл ракетный эсминец USS Laboon.

Сейчас в Восточном Средиземноморье на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В состав группы входят ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.

США Средиземное море
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