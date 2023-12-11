Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Средиземноморье вошел американский ракетный эсминец USS Laboon

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Laboon в понедельник, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

Он будет выполнять задачи в акватории Средиземного моря, указали во флоте.

В настоящее время в Восточном Средиземноморье на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В состав группы входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.

В конце ноября группу покинул эсминец USS Ramage, вернувшись на базу в Норфолке (штат Вирджиния).

Не исключено, что USS Laboon прибыл на его смену.

США USS Laboon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Болгария отложила планы повышения тарифов на прокачку российского газа

Болгария отложила планы повышения тарифов на прокачку российского газа

ЕС ввел санкции против шести граждан Ирана за военное сотрудничество с Россией

ЕК подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ

ЕК подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно, если ситуация нормализуется

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно, если ситуация нормализуется

Эксперты сообщили об изменениях в логистике из-за атак на суда в Красном море

Премьер Индии приветствовал решение суда по отмене автономии Джамму и Кашмира

Осужденный племянник Назарбаева попросил об условно-досрочном освобождении

На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги

На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });