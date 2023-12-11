В Средиземноморье вошел американский ракетный эсминец USS Laboon

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Laboon в понедельник, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

Он будет выполнять задачи в акватории Средиземного моря, указали во флоте.

В настоящее время в Восточном Средиземноморье на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В состав группы входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.

В конце ноября группу покинул эсминец USS Ramage, вернувшись на базу в Норфолке (штат Вирджиния).

Не исключено, что USS Laboon прибыл на его смену.