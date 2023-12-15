Оценка роста потребительских цен во Франции в ноябре пересмотрена до 3,9% с 3,8%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 3,9% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Оценка роста была пересмотрена с повышением, предварительно сообщалось об увеличении цен на 3,8%. Ноябрьская инфляция в еврозоне была минимальной с января 2022 года.

Эксперты не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в ноябре снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (предварительно сообщалось о падении на 0,3%).

В октябре инфляция во Франции составила 4,5% в годовом и 0,2% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 3,5% в годовом выражении и снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 7,7% относительно ноября прошлого года, энергоносители подорожали на 3,1%, услуги - на 2,8%, промышленные товары - на 1,9%.