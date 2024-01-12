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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Инфляция во Франции в декабре ускорилась до 4,1%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Во Франции в декабре 2023 года потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, увеличились на 4,1% в годовом выражении, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3,9% в ноябре и совпала как с предварительными данными, так и со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ноябрьская инфляция была минимальной с января 2022 года.

Потребительские цены в декабре увеличились на 0,1% в помесячном сравнении, как и ожидалось. В ноябре они снизились на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в декабре выросли на 3,7% в годовом выражении и на 0,1% относительно ноября. Оба показателя также совпали с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом.

Рост цен на энергоносители в декабре ускорился до 5,7% с 3,1% в ноябре, на услуги - до 3,1% с 2,8%. Одновременно подъем цен на промышленные товары замедлился до 1,4% с 1,9%, на продукты питания - до 7,2% с 7,7%.

Потребительские расходы во Франции в ноябре повысились на 0,7% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали снижения показателя на 0,1%.

Затраты французов на электроэнергию увеличились на 1,4%, на промтовары - на 1%, на продукты питания - остались на уровне октября.

Insee Франция
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