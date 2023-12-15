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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Китайский рынок видеоигр с начала года вырос на 14%, до $42,7 млрд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Выручка от продажи видеоигр в Китае с начала 2023 года достигла 303 млрд юаней ($42,7 млрд), увеличившись на 14% в годовом выражении, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад, представленный на отраслевой конференции в пятницу.

Всего в Китае насчитывается 668 млн активных игроков в видеоигры.

Тем временем продажи разработанных в Китае игр за рубежом в текущем году превысили 100 млрд юаней четвертый год подряд.

Крупнейшими иностранными рынками для китайских игр остаются США и Япония, с долями в зарубежной выручке в 32,5% и 18,9% соответственно.

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