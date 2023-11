ByteDance сократит сотни рабочих мест в рамках реструктуризации бизнеса видеоигр

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., владеющая сервисом обмена короткими видео TikTok, сокращает операции в сфере видеоигр на фоне высокой конкуренции со стороны лидеров рынка - Tencent Holdings Ltd. и NetEase Inc.

"Мы приняли сложное решение о реструктуризации бизнеса в сфере видеоигр", - заявила компания.

По данным информированных источников Financial Times, реструктуризация приведет к сокращению сотен рабочих мест.

ByteDance начала развивать это направление в 2019 году, наняв разработчиков для создания собственных видеоигр, а позднее приобрела ряд независимых студий, включая Moonton и Pico.

Однако ей не удалось отвоевать долю китайского рынка у Tencent и NetEase, отмечает FT.

"Игровой сектор был в центре внимания компании в 2021 году, однако сейчас он стал менее приоритетным", - сообщил газете источник.