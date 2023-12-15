Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Йеменские хуситы взяли ответственность за атаки на два судна в Красном море

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что берут на себя ответственность за удары в пятницу по двум коммерческим судам в Красном море, сообщает издание ОАЭ The National.

"В заявлении военного представителя группировки, поддерживаемой Ираном, Яхьи Сари говорится, что мятежники выпустили противокорабельные ракеты по двум судам, которые, по словам хуситов, направлялись в Израиль", - отмечает газета.

Мятежники упомянули суда MSC Alanya и MSC Palatium III.

Ранее в пятницу стало известно, что грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось в Красном море после удара из контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена.

Позднее сообщалось, что на еще одном судне, идущем под либерийским флагом, MSC Palatium III начался пожар после ракетного удара. Предположительно, люди, запустившие ракету, целились не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Израиль Йемен Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Что произошло за день: пятница, 15 декабря

Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после атак хуситов на суда

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после атак хуситов на суда

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше распустили комиссию по повторному расследованию крушения борта Качиньского

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

На судне в Красном море начался пожар после атаки со стороны Йемена

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });