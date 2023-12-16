Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ФРГ готовится отправить в Красное море фрегат для защиты торгового судоходства

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Германия собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства от атак йеменских хуситов, сообщило издание Bild.

В миреЭсминец ВМС США перехватил 14 беспилотников в Красном мореЧитать подробнее

Официальный представитель Минобороны Германии в субботу отказался комментировать изданию планы Бундесвера.

Между тем накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "В настоящее время мы рассматриваем запрос и существующие варианты... Hessen готов к действиям".

По словам представителя Минобороны Германии, несколько дней назад Вашингтон обратился к Берлину с запросом о том, может ли он оказать поддержку в Красном море.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского Королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc.

4 декабря Соединенные Штаты объявили, что ведут активные дискуссии с международными партнерами относительно потенциальных вариантов создания военно-морской оперативной группы в регионе Красного моря для противодействия угрозе и обеспечения безопасного прохода торговых судов.

Бундесвер Германия Красное море Борис Писториус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 16 декабря

Еще один контейнерный перевозчик отказался отправлять суда через Суэцкий канал

Еще один контейнерный перевозчик отказался отправлять суда через Суэцкий канал

В МИД РФ отметили нарастающее в ЕС внутреннее напряжение из-за политики его руководства

Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта

Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости Европе ускорить перевооружении армии

Что случилось этой ночью: суббота, 16 декабря

Министр обороны США отправляется в ближневосточное турне

Министр обороны США отправляется в ближневосточное турне

В РФ ещё один полк оснащён ракетными комплексами "Авангард"

В РФ ещё один полк оснащён ракетными комплексами "Авангард"

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Что произошло за день: пятница, 15 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });