Американский эсминец за две недели сбил 37 ударных беспилотников в Красном море

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США Carney за последние две недели сбил в южной части Красного моря 37 ударных беспилотников йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам, сообщил телеканал Fox News.

Только в субботу он перехватил 14 ударных беспилотников. Недавно прибывший в регион эсминец британского Королевского флота в ночь на субботу также сбил летевший в направлении торгового судна дрон с помощью ракеты Sea Viper.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc.

Как сообщило в субботу издание Bild, Германия в начале следующего года также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства.

С 4 декабря по меньшей мере девять торговых судов подверглись атакам йеменских хуситов на юге Красного моря.