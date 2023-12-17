Российские военные нанесли удар по украинской установке HIMARS
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об уничтожении в Донецкой народной республике (ДНР) украинской установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Поражены: в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Согласно сообщению, также уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.