Минобороны РФ заявило об отражении девяти атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия отразила девять атак украинских войск в Харьковской области и четыре атаки в ДНР, в том числе в районе города Марьинка.

"На купянском направлении грамотными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, "на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово и Марьинка Донецкой народной республики".

"Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой народной республики", - заявили военные.

"Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и орудие М119 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, на краснолиманском направлении отражена атака спецназа Нацгвардии Украины в районе поселка Кузьмино в Луганской народной республике.

"Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской народной республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сообщило Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - заявили военные.

По данным Минобороны РФ, на южнодонецком направлении нанесены удары по 58-й мотопехотной бригаде ВСУ, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны Украины в ДНР и Запорожской области.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, а также три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в Запорожской области нанесены удары по 65-й, 33-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ. "Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ заявило, что в результате ударов на херсонском направлении армия Украины потеряла до 95 человек, танк, 12 автомобилей, две артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы.