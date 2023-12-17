Сербский президент верит в победу правящей коалиции на парламентских выборах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, представляющий коалицию "Сербия не может останавливаться", в воскресенье вечером прибыл в штаб-квартиру Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, там он будет ожидать первых результатов прошедших в стране парламентских и местных выборов.

СПП является ведущей силой этой коалиции.

По данным белградской радиостанции Б92, он выразил надежду на то, что коалиция одержит убедительную победу на выборах.

"Когда я говорю про убедительную победу, я верю в то, что коалиция "Сербия не может останавливаться" получит почти абсолютное или абсолютное большинство. Я думаю, что это важное условие для того, чтобы Сербия продолжила двигаться путем процветания и успеха", - сказал он.

Избирательные участки должны были закрыться в 20:00 местного времени (22:00 мск), однако на некоторых из них продолжают стоять очереди. "Все, кто находятся внутри участков, получат возможность проголосовать", - информирует сербский телерадиоканал РТС.

Согласно информации центра изучения общественного мнения Ipsos-Сербия и Центра за свободные выборы и демократию, на 19:00 местного времени (21:00 мск) явка избирателей составила 55,9%.

В воскресенье в Сербии прошли досрочные выборы в скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.