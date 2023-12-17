В Сербии стартовали парламентские и местные выборы

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Более 8,2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 местного времени (09:00 мск) в Сербии: 6,5 млн граждан страны, имеющих право голоса, смогут принять участие в парламентских, региональных и местных выборах, которые проходят в стране в воскресенье.



Как сообщает телеканал РТС, в течение дня представители избирательных комиссий различного уровня и центров изучения общественного мнения проведут несколько пресс-конференций, на которых расскажут о явке избирателей и ходе выборов.

Ожидается, что первые итоги выборов огласят около 21:30 местного времени (23:30 мск).

У правящей коалиции президента Александра Вучича по итогам последних выборов более 150 мест. Крупнейшими партиями в ней являются Сербская прогрессивная партия самого Вучича и Социалистическая партия Сербии, основанная еще бывшим президентом Слободаном Милошевичем. Коалицию также поддерживают этнические венгры.

Оппозиция в течение последних нескольких месяцев проводила еженедельные антиправительственные акции протеста, благодаря которым им удалось добиться досрочных выборов.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в апреле 2022 года.