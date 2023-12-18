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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Сирийские военные сообщают об израильском ракетном ударе близ Дамаска, есть жертвы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Израиль нанес ракетный удар по военным объектам близ Дамаска, сообщают в ночь на понедельник ближневосточные СМИ со ссылкой на сирийское военное командование.

По данным Дамаска, погибли двое сирийских военнослужащих, несколько израильских ракет удалось сбить.

Израильская сторона комментариев пока не давала.

Израиль в последние годы периодически наносит удары с воздуха по сирийской территории. Как правило, целями таких обстрелов становятся объекты присутствующих в Сирии бойцов ливанской "Хезболлы" или иранские военные советники.

Сирия Дамаск Израиль
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