Сирийские военные сообщают об израильском ракетном ударе близ Дамаска, есть жертвы
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Израиль нанес ракетный удар по военным объектам близ Дамаска, сообщают в ночь на понедельник ближневосточные СМИ со ссылкой на сирийское военное командование.
По данным Дамаска, погибли двое сирийских военнослужащих, несколько израильских ракет удалось сбить.
Израильская сторона комментариев пока не давала.
Израиль в последние годы периодически наносит удары с воздуха по сирийской территории. Как правило, целями таких обстрелов становятся объекты присутствующих в Сирии бойцов ливанской "Хезболлы" или иранские военные советники.